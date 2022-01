Coronavirus - Les enfants de moins de 12 ans "contacts à haut risque" devront faire une quarantaine

(Belga) Les enfants de moins de 12 ans qui sont des contacts à haut risque après une exposition au sein du foyer devront bien suivre les règles de quarantaine en vigueur pour les personnes non-vaccinées, reprécise dimanche Sciensano après plusieurs modifications survenues cette semaine.

Seule exception: les enfants qui ont déjà été testés positifs au virus dans les cinq derniers mois et qui échappent eux à la quarantaine comme les personnes entièrement vaccinées. Le statut vaccinal des parents ne jouera donc plus aucun rôle dans la durée de la quarantaine des enfants. Sans symptôme, la quarantaine sera donc d'au moins six jours après le contact si à ce terme l'auto-test est négatif. Des auto-tests doivent être faits du jour 7 au jour 10. Sans test, la quarantaine doit être de 10 jours. La semaine passée, il avait déjà été annoncé que les enfants en contact avec une personne positive au covid au sein de leur foyer devaient finalement observer une quarantaine et ne pas se rendre à l'école, contrairement à ce qui avait été annoncé initialement. Selon Sciensano, ces mesures seront d'application dans le secteur de l'éducation et des crèches à partir de ce jeudi 20.