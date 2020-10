Coronavirus - Les forains demandent un coup de pouce supplémentaire aux autorités régionales

(Belga) Les forains sont ressortis modérément satisfaits de leur rencontre avec le ministre de l'Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne et le ministre des Indépendants et des PME David Clarinval. Ils se tournent dès lors vers les Régions, auxquelles ils demandent un coup de pouce supplémentaire et, surtout, une plus grande uniformité dans les mesures de soutien accordées au secteur pour faire face à la crise du coronavirus.

"Je ne dirai pas que nous sommes satisfaits. Mais nous sommes reconnaissants du soutien accordé par le gouvernement fédéral", a réagi Patrick De Corte, représentant des forains de Bruxelles. Dimanche, les ministres Pierre-Yves Dermagne et David Clarinval ainsi que des représentants du cabinet Vandenbroucke (Santé) et Van Peteghem (Finances) ont d'abord rencontré des représentants de l'horeca, des traiteurs et des night clubs, puis ceux de l'événementiel, de la culture et des forains. "Ce sont surtout les autorités régionales qui doivent nous aider et faire plus", poursuit Patrick De Corte. "La Flandre nous a par exemple accordé bien plus de soutien que la Région de Bruxelles-Capitale." Si les foires ne sont pas interdites, elles sont cependant fortement réduites. Les forains se montrent satisfaits de voir le droit passerelle de crise doublé. Ils saluent également l'exonération de cotisations ONSS mais ne sont pas rassurés "à long terme". "La pandémie va encore durer longtemps, je pense. Il faut aussi prévoir de l'aide pour 2021", conclut M. De Corte.