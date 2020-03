Coronavirus - Les hôpitaux limbourgeois encore fort sollicités

(Belga) La province du Limbourg reste fort touchée par le coronavirus, avec quelque 1.350 cas confirmés. Les deux plus importants hôpitaux de la province, le Jessa à Hasselt et le ZOL à Genk, ont encore vu leur nombre de patients augmenter ce week-end. L'hôpital de Saint-Trond (Sint-Trudo) dont l'unité de soins intensifs avait atteint sa capacité maximale la semaine dernière, a accueilli encore plus de patients.

L'hôpital Jessa comptait dimanche 131 patients, dont 30 en soins intensifs. Vingt-trois personnes y sont déjà décédées. Le ZOL accueillait dimanche 91 patients, dont 32 en soins intensifs. La capacité de lits pour des patients atteints de Covid-19 a par ailleurs été augmentée, passant de 80 à plus de 100. Vingt personnes sont décédées à l'hôpital Sint-Trudo depuis le début de l'épidémie qui a encore accueilli 68 patients dimanche, dont huit étaient en soins intensifs. Selon les chiffres du SPF Santé publique, la province du Limbourg est la deuxième la plus touchée en Belgique, derrière Anvers qui compte 1.461 cas confirmés de coronavirus, mais est plus peuplée que le Limbourg. (Belga)