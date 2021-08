Coronavirus - Les patients atteints de Covid long demandent une reconnaissance officielle de la maladie

(Belga) L'association "Covid long, nous existons Belgique" s'est dite dimanche "très déçue de l'inaction du gouvernement" concernant la prise en charge des patients et patientes qui souffrent encore, plusieurs mois après leur contamination par le coronavirus, de symptômes persistants. Elle demande une intervention de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) dans les frais médicaux liés à cette pathologie et la création de programmes de revalidation pluridisciplinaires.

Fatigue, troubles cognitifs et digestifs, douleurs migrantes, variations de la tension artérielle et du rythme cardiaque, problèmes respiratoires, migraines mais aussi anxiété et dépression. Ces symptômes font partie du quotidien des malades atteints d'une forme longue de Covid-19. "Et cela dure depuis 17 mois pour certains", pointe l'association. De longs mois durant lesquels nombre de ces patients et patientes n'ont pas pu poursuivre une activité professionnelle normale, ce qui a engendré des problèmes financiers parfois importants, alors que le remboursement de certains soins (comme la kinésithérapie de revalidation pulmonaire, par exemple) est limité. Les personnes développant un Covid long semblent être majoritairement des femmes, dont l'âge médian est de 45 ans. Au moment de contracter la maladie, leurs symptômes étaient généralement légers à modérés, note la docteure Tatiana Besse-Hammer, cheffe de clinique au CHU Brugmann, citée par l'association. "Depuis juin 2020, de nombreux contacts ont été pris et beaucoup de promesses ont été faites, mais rien de concret n'a suivi concernant la prise en charge et le soutien aux patients souffrant de Covid long", déplore Anne-Sophie Spiette, porte-parole de ces patients en Belgique francophone. Le 16 mars dernier, une proposition de résolution pour la reconnaissance des patients souffrant de symptômes du Covid-19 de longue durée est présentée à la Chambre. Le texte recommande notamment d'examiner au sein de l'Inami si les coûts liés au Covid de longue durée peuvent être intégrés dans le maximum à facturer aux patients et de veiller à l'accessibilité de l'offre de rééducation pour ces patients. Le document demande en outre au gouvernement fédéral de réaliser, en collaboration avec l'Institut de Santé publique Sciensano, une évaluation statistique des patients atteints de formes persistantes de Covid-19. Mais depuis lors, "rien ne semble bouger", regrette l'association "Covid long, nous existons Belgique". "Le mois de septembre est crucial dans l'élaboration du budget des soins de santé. Les patients demandent donc, avec insistance, aux ministres de la Santé de tout mettre en oeuvre pour ces victimes du virus", conclut-elle. (Belga)