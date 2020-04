Coronavirus - Les Pensions toujours accessibles via mypension.be ou le 1765

(Belga) Le Service Pensions reste toujours accessible via le site mypension.be ou le 1765, même si les Pointpensions restent temporairement fermés en raison des mesures contre le coronavirus, indique lundi le SPF Pensions.

"Certains citoyens se demandent s'ils doivent attendre la réouverture des Pointpensions et des administrations communales pour demander leur pension. Cependant, il n'y a aucune raison de retarder sa demande de pension ou de Grapa (garantie de revenus aux personnes âgées). Il est toujours possible de le faire en ligne via demandepension.be ou mypension.be, mais désormais également via le numéro spécial Pension gratuit 1765", précise le SPF Pensions. (Belga)