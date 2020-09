Coronavirus - Les Régions n'ont pas refusé de coordination fédérale pour les maisons de repos

(Belga) Les Régions n'ont pas refusé de coordination interfédérale pour la gestion de la crise dans les maisons de repos "parce qu'il n'y a jamais eu de proposition en ce sens", a réagi vendredi soir le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Lors de son audition en commission spéciale covid au parlement wallon plus tôt dans la journée, Erika Vlieghe, la présidente du GEES - le groupe qui a piloté le déconfinement en Belgique - avait évoqué ce refus régional. "Nous étions très inquiets pour les maisons de repos. Vers la mi-mars, nous avons suggéré qu'une coupole interfédérale soit créée pour ces établissements mais les Régions ont refusé, en disant que c'était une compétence exclusivement régionale. Le message était clair pour nous et on s'est retiré", avait-elle expliqué. "En mars, il y a eu différentes réunions au SPF Santé publique entre le fédéral et les entités fédérées pour préparer la rencontre du RMG, le Risk Management Group, le 27 mars. Des recommandations conjointes y ont été formulées, à charge pour les Régions, qui sont compétentes pour le secteur, de les mettre en œuvre. Il n'y a jamais eu de proposition de créer un comité interfédéral", a de son côté assuré le cabinet de la ministre Morreale. (Belga)