Coronavirus - Les sauveteurs à la Côte peuvent utiliser des ballons de ventilation

(Belga) Les sauveteurs à la Côte peuvent utiliser des ballons de ventilation pour secourir les noyés, a précisé jeudi la ministre de la Santé publique Maggie De Block à la Chambre. Le service de secours côtier se dit soulagé que la clarté soit faite avant l'ouverture de la saison de baignade le 27 juin. Seul un groupe restreint de sauveteurs, spécialement formé à son utilisation, pourra se servir d'un ballon de ventilation.

La crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus avait semé la confusion: les sauveteurs auront-ils le droit d'utiliser un ballon de ventilation lorsqu'ils portent secours à une personne noyée? L'incertitude régnait depuis plusieurs jours. Le Covid-19 empêche de pratiquer le bouche-à-bouche et le service de secours de la Côte s'était procuré ces fameux ballons pour pouvoir ventiler les noyés si nécessaire. Mais selon la loi, l'utilisation de ce matériel est une procédure médicale qui ne peut être effectuée que par des prestataires de soins qualifiés, ce qui n'est pas le cas des sauveteurs. "Le Code pénal contient une obligation de porter assistance à une personne en danger et nos sauveteurs côtiers pourront y faire appel cet été", a clarifié la ministre De Block. "Nous pouvons désormais lancer la saison le 27 juin pleinement préparés et en toute sécurité", se réjouit le service de secours côtier. (Belga)