Coronavirus - Mesures renforcées à Bruxelles: les bars et restaurants devront fermer à partir de 23h

(Belga) Les cafés, bars, shopping casino et librairies de nuits de la capitale devront fermer leurs portes dès 23 heures, à partir de lundi et durant les trois prochaines semaines. Les rassemblements de plus de dix personnes seront interdits entre 23 heures et 6 heures du matin. Ainsi en a décidé samedi la cellule bruxelloise de crise réunissant les bourgmestres des 19 communes de la capitale, la haut fonctionnaire, les représentants de la Commission communautaire commune et des zones de police, a-t-on appris, à l'issue de la réunion qui a duré un peu plus de 2h30.

A partir du 1er octobre, le port du masque actuellement toujours obligatoire sur tout l'espace public le restera dans les lieux forts fréquentés comme les commerces et les abords d'écoles. Ceux-ci seront davantage précisés d'ici là. Par ailleurs, il faudra en permanence avoir un masque sur soi. Enfin, il ne sera plus autorisé de consommer des aliments ou boissons sur les marchés publics. Ces mesures ont été prises à la suite de la recrudescence du nombre de cas de contaminations au Covid 19 constatée dans la Région-capitale. (Belga)