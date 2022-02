Coronavirus - Omicron reste largement majoritaire en Belgique, notamment via son nouveau sous-variant

(Belga) Le variant Omicron du coronavirus - plus contagieux mais moins virulent - reste largement majoritaire en Belgique, tandis que la mutation Delta est "en voie de disparition", a relevé le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, vendredi lors de la présentation hebdomadaire à la presse sur la situation de la pandémie de coronavirus en Belgique.

Le variant Omicron BA.1/BA.1.1 "représente actuellement 86% des contaminations par le coronavirus. Le sous-variant BA.2 tend, lui, à augmenter et concerne 14% des infections", a détaillé le virologue. Omicron se divise en effet en plusieurs "lignées": BA.1, BA.1.1, BA.2 et BA.3. La mutation BA.2 (qui présente des différences par rapport aux autres sous-variants, notamment dans la protéine spike, la "clef d'entrée" du virus dans l'organisme) est présente en Belgique depuis le mois de janvier. Elle est en augmentation dans de nombreux pays, raison pour laquelle l'Institut de santé publique Sciensano la garde sous la loupe. BA.2 pourrait d'ailleurs devenir dominant dans notre pays au cours des prochaines semaines, a ajouté Steven Van Gucht, l'homologue néerlandophone de M. Van Laethem. Faut-il s'en inquiéter ? Pas particulièrement, estime M. Van Gucht, prenant l'exemple du Danemark, qui a levé la plupart de ses restrictions sanitaires le 1er février sans pour autant assister à une explosion des indicateurs épidémiologiques. Les autres mutations (Alpha, Beta - identifiées pour la première fois dans le monde en décembre 2020 -, Gamma, Epsilon, Iota et Eta) n'ont pas été remarquées chez nous au cours des deux derniers mois. Quant au variant Delta, plus agressif, il ne concerne plus que 0,3% des infections en Belgique. "Il est donc pratiquement en voie de disparition", a remarqué Yves Van Laethem.