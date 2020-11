Coronavirus - Pas de remise en cause du couvre-feu renforcé en Wallonie et à Bruxelles pour le moment

(Belga) Le couvre-feu entre 22h et 6h en Wallonie et à Bruxelles est toujours d'application et aucune décision n'a été prise vendredi à son sujet au cours ou en marge de la réunion du comité de concertation réunissant les chefs de file des gouvernements fédéral et des entités fédérées.

"Le couvre-feu de 22h à 6h est actuellement d'application en Wallonie jusqu'au 13/12. Le #walgov réévaluera la situation pour voir s'il y a lieu de le prolonger. Si c'est le cas, une réflexion aura lieu par rapport aux soirs du 24 et 25 décembre, a indiqué le porte-parole du ministre-président wallon Elio Di Rupo, sur Twitter. En Région bruxelloise, le Conseil régional de sécurité (Cores), qui se réunira au début de semaine prochaine, fera le point sur ce sujet, et notamment sur les nuits du 24 et du 31 décembre, a indiqué la porte-parole du ministre-président Rudi Vervoort, interrogée à ce propos vendredi soir. Contraint à subir des examens médicaux à la suite de la contamination au coronavirus qu'il avait contracté il y a quelques semaines, M. Vervoort n'a pas participé au comité de concertation. Cela n'empêchera pas l'envoi d'"instructions claires", dès ce week-end, aux bourgmestres des 19 communes de la capitale sur les modalités de réouverture des commerces non-essentiels à partir de ce mardi 1er décembre décidée lors du comité de concertation, a souligné la porte-parole. (Belga)