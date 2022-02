Coronavirus - Plus d'obligation de télétravail, et plus de masque à 6 ans dès le 18 février

(Belga) Dès le vendredi 18 février, "chacun pourra librement retourner sur son lieu de travail", et le masque ne sera obligatoire qu'à partir de 12 ans (contre 6 actuellement) dans toute une série de lieux, a confirmé vendredi le Premier ministre Alexander De Croo à l'issue d'un Comité de concertation consacré à la pandémie de Covid-19.

"Travailler à distance sera recommandé mais ne sera plus obligatoire", a indiqué le chef du gouvernement. Avec également le passage en code orange pour les secteurs concernés par le baromètre, "les entreprises qui le désirent pourront organiser des team buildings et autres activités", a-t-il noté. Autre mesure très demandée et attendue ces derniers jours, entre autres de la part des ministres compétents pour l'enseignement: l'abandon du masque obligatoire pour les enfants de 6 à 11 ans. Dès vendredi 18, le masque sera obligatoire à partir de 12 ans, et non plus 6, à l'école, dans les transports publics, les magasins, etc. La mesure limitant les courses à deux personnes maximum (sauf exceptions) est levée. (Belga)