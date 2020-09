Coronavirus - Plus d'un million de décès liés au covid-19 recensés dans le monde

(Belga) Plus d'un million de décès liés au nouveau coronavirus ont été recensés dans le monde depuis sa détection en Chine en décembre 2019, selon un comptage établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 22h30 GMT.

Au total, 1.000.009 décès ont été officiellement recensés dans le monde, pour 33.018.877 cas. 22.640.048 personnes sont elles considérées comme guéries par les autorités. Les régions les plus touchées en nombre de décès sont l'Amérique latine et les Caraïbes (341.032 décès pour 9.190.683 cas), l'Europe (229.945 ; 5.273.943) et les Etats-Unis et le Canada (214.031 ; 7.258.663). (Belga)