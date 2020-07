Coronavirus - Plus de 13 millions de cas déclarés dans le monde

(Belga) Plus de 13 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié aux Etats-Unis et en Amérique latine et aux Caraïbes, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 22h00.

Au moins 13.000.166 cas, dont 569.990 décès, ont été déclarés, notamment aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde avec 3.341.838 cas dont 135.425 morts, en Amérique latine et aux Caraïbes (3.380.218 cas dont 144.847 décès) et en Europe (2.849.335 cas, 202.780 morts). Le rythme de la pandémie continue de s'accélérer dans le monde, avec plus de 2,6 millions de nouveaux cas détectés depuis le 1er juillet. Le chiffre du nombre de contaminations ne reflète qu'une part du nombre réel de cas, de nombreux pays n'utilisant les tests que pour le traçage ou ne disposant pas de ressources suffisantes pour mener de larges campagnes de dépistage. (Belga)