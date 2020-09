Coronavirus - Plus de 30 millions de cas de coronavirus déclarés dans le monde

(Belga) Plus de 30 millions de cas de coronavirus ont été déclarés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage AFP. Le nombre de décès liés au covid-19 approche, lui, du million.

Au total, au moins 30.000.062 cas, dont 943.086 décès, ont été déclarés. Plus de la moitié des cas se situent aux Etats-Unis, en Inde et au Brésil, les trois pays les plus touchés avec respectivement 6.650.570 infections (197.364 décès), 5.118.253 cas (83.198 morts) et 4.419.083 cas (134.106 décès). (Belga)