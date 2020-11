Coronavirus - Plus de 60 millions de cas officiellement détectés dans le monde (comptage AFP) -2

(Belga) Plus de 60 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement détectés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir des bilans fournis par les autorités mercredi à 19h30.

Au total 60.014.291 cas, dont 1.415.258 décès, ont été recensés dans le monde depuis le début de la pandémie en Chine en décembre 2019. La hausse du nombre de cas détectés ne s'explique qu'en partie par l'augmentation du nombre de tests pratiqués alors que l'Europe et les Etats-Unis affrontent une importante nouvelle vague de contaminations. L'Europe, avec 17,1 millions de cas confirmés (pour près de 388.000 décès), est la région qui recense le plus de cas actuellement, mais la progression de l'épidémie y ralentit. Ces sept derniers jours, 1,7 million de nouveaux cas ont été enregistrés dans les 52 pays de la région européenne, soit 10% de moins que la semaine précédente. Les Etats-Unis font eux face à une troisième vague de contaminations dues au Covid-19. Le pays s'approche des 13 millions de cas confirmés au total (pour plus de 260.000 morts), soit plus d'un cinquième de tous les cas recensés dans le monde. Et le nombre de cas positifs continue de grimper, avec une augmentation de 11% des nouvelles infections détectées en une semaine (plus de 1,2 million de cas) par rapport à la précédente (1,1 million). Derrière l'Europe, les régions les plus touchées en nombre total de cas détectés sont les Etats-Unis et le Canada (13 millions, 272.183 décès), l'Amérique latine et les Caraïbes (12,6 millions, 438.098), et l'Asie (12,1 millions, 190.108). Suivent le Moyen-Orient (3,2 millions de cas, 75.700 décès), l'Afrique (2,1 millions, 50.422) et l'Océanie (plus de 30.000 cas, 941 morts). (Belga)