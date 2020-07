Coronavirus - Premier cas "suspecté" de coronavirus en Corée du Nord

(Belga) Un premier cas "suspecté" de coronavirus a été répertorié en Corée du Nord, qui s'est mise en état d'"urgence maximale", a annoncé dimanche l'agence officielle KCNA.

Ce cas est dû à une personne qui "est rentrée le 19 juillet après avoir franchi illégalement la ligne de démarcation" qui fait office de frontière avec la Corée du Sud, selon KCNA. Cette personne suspectée de porter le virus est présentée comme "un fugitif qui s'est rendu dans le sud il y a trois ans" et a été retrouvé dans la ville de Kaesong, à la frontière avec la Corée du Sud. La personne en question "a été dans un premier temps mise sous stricte quarantaine, et toutes les personnes (...) qui sont entrées en contact avec cette personne et celles qui sont allées dans cette ville ces cinq derniers jours font l'objet d'une enquête approfondie", a précisé KCNA. Pyongyang avait auparavant assuré qu'il n'y avait aucun cas de coronavirus et que les frontières du pays resteraient fermées. Pour faire face à la "situation dangereuse (...) qui pourrait conduire à une catastrophe mortelle et destructrice", le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a convoqué samedi une réunion d'urgence du bureau politique pour adopter un "système d'urgence maximal et émettre une alerte de haut niveau" pour contenir l'épidémie, a affirmé l'agence officielle. Malgré des mesures de quarantaine stricte, "on dirait que le vicieux virus est entré dans le pays", a dit Kim Jong Un selon KCNA. Le dirigeant nord-coréen a dit que le gouvernement avait pris "la mesure préventive de confiner totalement la ville de Kaesong" le 24 juillet, a-t-on ajouté de même source. (Belga)