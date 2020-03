Coronavirus - Rassemblements publics interdits, fêtes de l'Indépendance réduites au minimum au Sénégal

(Belga) Le président sénégalais Macky Sall a annoncé samedi l'interdiction de toutes les manifestations publiques, la suspension des cours dans les écoles et l'annulation des festivités de l'Indépendance prévues le 4 avril hormis une prise d'armes, devant la progression du nouveau coronavirus dans le pays.

"J'ai décidé, premièrement, de l'interdiction pour une durée de 30 jours de toutes les manifestations publiques sur l'ensemble du territoire national", a déclaré M. Sall, à l'issue d'une réunion d'urgence, dans une intervention retransmise en direct par la télévision nationale. Le président sénégalais a également annoncé la suppression temporaire des escales des bateaux de croisière, ainsi qu'un renforcement systématique des contrôles sanitaires à toutes les frontières. En dehors de l'annulation marquante des festivités du 60e anniversaire de l'Indépendance et de la suspension des cours dans les écoles et les universités pour trois semaines à partir de lundi, les mesures annoncées semblent s'appliquer à une série de grands festivals musulmans prévus en mars. Les appels se sont multipliés ces derniers jours à une interdiction de ces rassemblements qui peuvent drainer des centaines de milliers de fidèles, en raison du risque sanitaire qu'ils représentent. L'Afrique subsaharienne a jusqu'à présent été nettement moins touchée que le reste de la planète par la pandémie, qui a fait plus de 5.402 morts dans le monde, principalement en Chine et en Italie, depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 10h00. (Belga)