Coronavirus - Retours des zones rouges: la quarantaine obligatoire adoptée par le parlement wallon

(Belga) Après avoir été adoptée à l'unanimité au cours d'un débat urgent, mercredi matin, en commission de la Santé du parlement wallon, la proposition de décret prévoyant une quarantaine obligatoire pour les voyageurs revenant de zones classées "rouge" par les Affaires étrangères en raison de l'émergence importante de nouveaux cas de Covid-19, a été approuvée à l'unanimité, mercredi soir, par les parlementaires régionaux réunis en séance plénière.

Même si l'opposition a regretté le vote tardif de ce texte et son insécurité juridique, elle s'est ralliée à la majorité en raison de "l'urgence d'avoir des décisions claires", avait expliqué au cours des débats le chef de groupe du cdH au parlement wallon, François Desquesnes. La majorité, elle, a rappelé que le décret soumis au vote du parlement ce mercredi s'appuyait sur un texte déjà adopté en mai 2019, portant sur les maladies infectieuses, dont la tuberculose. Il a été adapté, avec notamment une quarantaine imposée au domicile et non à l'hôpital, et une amende, en cas de non-respect des mesures, pouvant aller jusqu'à 4.000 euros. Des peines de 8 jours à 6 mois de prison sont également possibles. "Ce décret de 2019, qui me semble encore plus contraignant puisqu'il prévoit une hospitalisation plutôt qu'un isolement au domicile, avait été soumis à l'avis du Conseil d'Etat qui, au bout de 30 jours d'examen, n'avait rien trouvé à y redire. On peut donc raisonnablement penser que les dispositions du texte aujourd'hui sur la table sont proportionnées", a défendu le chef de groupe Ecolo au parlement wallon, Stéphane Hazée, alors que le cdH pointait l'absence de contrôle juridique sur un texte touchant aux libertés fondamentales. Le décret est par ailleurs limité dans le temps, a pour sa part assuré la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale. Il est ainsi prévu que ses dispositions "prennent fin à la fin de la pandémie", a-t-elle indiqué tandis que les humanistes plaidaient pour qu'il soit limité au 31 octobre 2020. Dans le détail, le texte prévoit notamment que toutes les personnes qui entrent sur le territoire national après avoir séjourné sur un territoire à très haut risque d'infection par le coronavirus, se placent immédiatement en isolement au domicile ou tout autre lieu approprié à cet effet. Comme dans les autres Régions, "il s'agira d'une quarantaine et d'un testing obligatoires", a insisté la ministre Morreale. (Belga)