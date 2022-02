Coronavirus - Schaerbeek autorise les extensions de terrasses de l'horeca une année de plus

(Belga) Schaerbeek autorisera, pour la troisième année consécutive, des extensions de terrasses sur l'espace public pour le secteur horeca. Le collège a soumis mercredi la proposition élaborée dans ce sens par l'échevine de la Dynamisation économique Lorraine de Fierlant, pour la période allant du 1er avril au 31 octobre prochains.

Schaerbeek héberge 450 établissements horeca (10% de l'offre en Région bruxelloise). "Fermetures, nombre limité de clients par établissement ou encore contrôle systématique du CST: les établissements horeca n'auront pas été ménagés par les différentes mesures sanitaires imposées par le gouvernement fédéral depuis le printemps 2020", a commenté l'échevine, par voie de communiqué. "Voici maintenant deux ans que nous accompagnons le secteur pour qu'il sorte la tête hors de l'eau, nous sommes sur la bonne voie avec peu de fermetures de bars ou restaurants", s'est-elle réjouie. Pour la troisième année consécutive, Schaerbeek autorisera donc les établissements en ordre de dossier administratif à exploiter une extension de terrasse soit sur le trottoir soit sur des places de stationnement (maximum 2 par commerce et uniquement en face de leur commerce). L'action prolongée en 2022 sera toutefois encadrée de façon plus stricte et sera dorénavant payante. Schaerbeek fera appliquer les lignes directrices strictes de la Région. De plus, les gérants des établissements auront le choix soit d'étendre leur terrasse sur le trottoir quand c'est possible (respect d'un passage de 1,5m) au tarif habituel de 18,73€/m2; soit de réserver une place de stationnement (max 2) en face de leur commerce en s'acquittant d'une taxe de 1.000€ par emplacement pour exploiter cette extension de terrasse pendant 7 mois, soit 6€ par jour. Les extensions de terrasses sont par ailleurs soumises au règlement de police qui régit l'occupation de l'espace public à des fins commerciales. (Belga)