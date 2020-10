La ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès a quitté les soins intensifs de l'hôpital Delta à Bruxelles où elle avait été admise pour une infection au Covid-19, a-t-elle annoncé mercredi sur Twitter. L'ancienne Première ministre reste néanmoins hospitalisée.

L'ex-Première ministre et actuelle ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, (MR) a quitté les soins intensifs. Mais elle doit rester à l'hôpital encore quelques temps. Dans un tweet, elle remercie chaleureusement les personnes lui ont apporté du soutien. "Mon état de santé me permet de quitter les soins intensifs mais je resterai encore un peu à l’hôpital. Vos nombreux messages d”affection et de soutien m’ont beaucoup touchée et m’ont donné de la force", a déclaré ce mercredi 28 octobre Sophie Wilmès qui était hospitalisée à l'hôpital bruxellois Delta pour une infection Covid-19. "Je remercie encore tout le personnel soignant qui fait preuve au quotidien d’un immense dévouement et de professionnalisme. Aidons les à prendre soin de nous. Et prenez-soin de vous. Restez chez vous", a-t-elle encore déclaré.

Annoncée positive le 16 octobre, Sophie Wilmès était entrée aux soins intensifs le 22 octobre dernier.