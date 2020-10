Coronavirus: Sophie Wilmès est sortie des soins intensifs

"Mon état de santé me permet de quitter les soins intensifs mais je resterai encore un peu à l’hôpital. Vos nombreux messages d”affection et de soutien m’ont beaucoup touchée et m’ont donné de la force", a déclaré aujourd'hui l'ancienne Première ministre, désormais ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès qui était hospitalisée à l'hôpital bruxellois Delta pour une infection Covid-19. "Je remercie encore tout le personnel soignant qui fait preuve au quotidien d’un immense dévouement et de professionnalisme. Aidons les à prendre soin de nous. Et prenez-soin de vous. Restez chez vous", a-t-elle encore déclaré.

Annoncée positive le 16 octobre, Sophie Wilmès était entrée aux soins intensifs le 22 octobre dernier.