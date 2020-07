Coronavirus - Touring assistera bien les voyageurs situés dans des zones passées au code rouge

(Belga) Les voyageurs qui se trouvent dans une région classée d'abord verte (sans restriction de voyage liée au coronavirus) par les Affaires étrangères mais qui serait tout-à-coup affublée d'une vignette rouge (interdiction de s'y rendre) pourront bénéficier de l'assistance de Touring, a annoncé jeudi le porte-parole du groupe, Danny Smagghe. "Nous les aiderons à sortir rapidement de la zone placée en rouge."

Touring avait annoncé plus tôt dans la journée qu'elle n'offrirait plus d'assistance voyage dès lors que les autorités belges émettait un code rouge pour la région concernée. Son porte-parole est toutefois revenu en soirée sur cette annonce: une assistance médicale et technique restera bien disponible en cas de basculement du vert au rouge. Les voyageurs auront donc 48 heures à partir du changement de couleur pour bénéficier de ce soutien et seront également aidés en cas de pépin automobile. "Par exemple, si une personne ne peut prendre son avion parce que le code couleur a soudainement changé, nous l'aiderons à se rendre rapidement dans une autre zone, où un vol est disponible", explique M. Smagghe. Les voyageurs concernés peuvent contacter le numéro général de Touring Assistance. Par contre, si les vacanciers décident de tout de même de rester dans la région classée rouge, ils ne pourront plus recourir à l'assistance de Touring car ils auront pris un risque délibéré. (Belga)