Coronavirus - Un pass touristique de 80 euros pour la Wallonie

Valérie De Bue (MR), ministre wallonne de la Fonction publique et du Tourisme, a prévu un budget de 5 millions d'euros pour offrir un chèque d'une valeur de 80 euros à quelques dizaines de milliers de familles, peut-on lire samedi dans les colonnes de L'Avenir et de La Libre Belgique. Cette somme pourra être dépensée auprès des opérateurs touristiques de la région durant les mois d'octobre, de novembre et de décembre.

Concrètement, ce pass sera accessible grâce à un QR code sur le site visitwallonia.be et donnera un pouvoir d'achat de 80 euros à toute personne qui l'utilisera. La mesure a pour objectif de diminuer les pertes du secteur liées au coronavirus, en encourageant le public à fréquenter les attractions touristiques après la saison estivale. "L'idée est d'inciter les gens à continuer de visiter la Wallonie en dehors de l'été. Attention, le but est de dépenser tout de suite ce bon et non pas de le thésauriser. On doit encore définir les modalités et identifier les opérateurs participant à ce projet", précise Valérie De Bue dans La Libre. "L'ajustement budgétaire obtenu par la ministre s'élève au total à 12 millions d'euros, dont 6,5 millions sont encore consacrés à l'amélioration "durable" de certains sites touristiques et 500.0000 euros aux efforts de digitalisation", complète L'Avenir.