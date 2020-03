Coronavirus: un total de 8 personnes infectées en Belgique dont 6 nouveaux cas aujourd'hui

La ministre fédérale de la Santé Maggie De Block a annoncé, à l'issue du comité de concertation qui s'est tenu ce lundi matin entre les gouvernements fédéral et des entités fédérées, le recensement de sept nouveaux cas confirmés ce week-end de contamination au coronavirus, portant à huit le nombre total de personnes testées positives en Belgique.

La Première ministre Sophie Wilmès a également expliqué que le gouvernement prend des décisions sur base des recommandations de scientifiques, qui peuvent évoluer en fonction de la situation."Je vous rappelle que nous sommes en phase 2 aujourd’hui. Nous suivons la situation pas à pas, sans exagération mais non plus sans minimisation. Nous appelons au calme et à la sérénité, c’est très important. Il y a une équipe de scientifiques qui nous proposent de suivre leurs recommandations. Ce que nous faisons jusqu’à présent". La ministre De Block estime que l'heure n'est effectivement pas à la panique.

"Une personne bruxelloise qui revient de Milan a été diagnostiquée positive"

Pour rappel, un premier homme infecté revenu de Chine était resté à l'isolement pendant 14 jours à l'hôpital Saint-Pierre avant de sortir et un deuxième cas a été révélé hier. Ce matin, un des 6 nouveaux cas avait été évoqué par Christie Morreale, ministre wallonne PS de la Santé, au micro de Fabrice Grosfilley ce matin sur Bel RTL. "Oui, il semblerait qu’il y ait une personne bruxelloise qui revient de Milan et qui a été diagnostiquée positive. Elle est en isolement chez elle et elle présente un peu de température, ça veut dire le diagnostic a été efficace et que des mesures ont été prises pour qu’il n’y ait pas de contact avec d’autres personnes", avait indiqué la ministre sur Bel RTL. D'autres cas devraient probablement surgir encore, estime la ministre de la Santé, Maggie De Block.

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?



Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be

Un numéro vert est également activé: 0800 14 689