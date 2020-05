Coronavirus - Une application pour aider à gérer les visites dans certaines maisons de repos en Flandre

(Belga) Afin de faciliter les visites dans leurs maisons de repos et de soins à partir du 18 mai en Flandre, Senior Living Group et Armonea vont utiliser "Healthcare Visit App", un application mobile grâce à laquelle les visiteurs pourront enregistrer leurs moments de visite. "Si les gens commençaient à appeler les différents sites pour prendre des rendez-vous, ce serait un énorme fardeau supplémentaire", justifie Jannes Verheyen, porte-parole d'Armonea.

Le groupe de travail flamand Covid-19 avait décidé la semaine dernière d'autoriser les résidents des centres de soins résidentiels à recevoir un visiteur à partir du 18 mai. La fréquence et la durée de la visite peuvent être déterminées par le centre de soins résidentiel lui-même, en fonction de la faisabilité pour l'organisation et le personnel. Senior Living Group et Armonea représentent ensemble plus de 200 maisons de repos privées en Belgique. L'application Healthcare Visit est actuellement développée à leur demande par Cubigo, et devrait être disponible d'ici le 20 mai. Elle permet aux personnes de s'inscrire et d'établir un lien avec un résident. Ensuite, les créneaux horaires disponibles sont affichés et l'utilisateur peut en choisir un. Après cela, les visiteurs doivent encore confirmer qu'ils n'ont eu aucun symptôme du Covid-19 dans les 14 jours précédant la visite. Les personnes qui ne parviennent pas à enregistrer une visite via l'application auront la possibilité de le faire d'une autre manière, assure-t-on chez Armonea. (Belga)