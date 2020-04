Coronavirus - Une carte interactive pour des achats de proximité en toute sécurité à Namur

(Belga) Une carte interactive référençant plus de 220 commerces namurois qui restent ouverts durant le confinement est disponible depuis vendredi, a indiqué la Ville de Namur. Outre son caractère informatif, le dispositif doit permettre aux Namurois de faire leurs achats avec plus de sécurité.

La carte a été créée avec Google Maps et est consultable via le site internet de la commune. Elle recense notamment les boulangeries, les boucheries, les petits commerces alimentaires, les grandes surfaces, les magasins de journaux et les services de restauration qui livrent ou font de la vente à emporter. "L'objectif n'est pas d'inciter à sortir de chez soi, mais bien de recenser les commerces ouverts afin de pouvoir procéder à des déplacements réfléchis", a précisé la Ville de Namur. "Les petits commerces sont généralement disponibles par téléphone. N'hésitez pas à les contacter. Les grandes surfaces, elles, sont plutôt assaillies d'appels. Merci de laisser leurs lignes disponibles et de vous fier à leur site internet", a-t-elle ajouté. A l'heure actuelle, la carte ne comprend pas encore tous les commerces en activité. Ceux qui souhaitent y figurer ou modifier les informations les concernant sont invités à envoyer un e-mail à cabinet.scailquin@ville.namur.be ou à appeler le 081 24 69 92. Lien : https://www.namur.be/lien/coronavirus-commerces (Belga)