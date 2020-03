Coronavirus - Une taskforce jeudi en Flandre pour assurer le fonctionnement des ports

(Belga) La ministre flamande de la mobilité Lydia Peeters a convoqué une "taskforce" jeudi pour assurer le fonctionnement des ports dans un contexte de confinement de la Belgique pour lutter contre le Covid-19.

La taskforce comprend des représentants syndicaux, du Voka, de l'agence maritime, des voies fluviales flamandes, des douanes, du cabinet de la ministre entre autres. Mme Peeters et la chaine nautique visent à transposer les mesures prises par le Conseil national de sécurité aux infrastructures portuaires. Ce n'est pas nécessaire pour toutes les fonctions qui peuvent être assurées en télétravail. Toutefois, les personnes travaillant à bord, les pilotes ou le personnel des centres de contrôle du trafic sont nécessaires sur place. "Nous sommes reconnaissants envers les collaborateurs des services maritimes et côtiers qui continuent à travailler dans des circonstances très difficiles", a ajouté Mme Peeters. "Ils remplissent de la sorte des fonctions essentielles à la société. (...) Nous prenons nos responsabilités avec les ports pour limiter les risques de contagion et ne pas surcharger les soins de santé". (Belga)