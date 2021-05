Coronavirus - Vacccins administrés pour les autres Régions à Bruxelles: DéFI demande une compensation

(Belga) Le Fédéral doit compenser les 70.000 doses administrées à Bruxelles aux Wallons et Flamands. L'effort bruxellois pour le pays doit être objectivé et ne doit pas être supporté seulement par les Bruxellois, a affirmé mardi le chef du groupe DéFI au parlement bruxellois Emmanuel De Bock.

A la suite de questions parlementaires posées au ministre de la Santé Alain Maron pour expliquer le différentiel entre Régions, DéFI avait mis en lumière en mars que de 60.000 doses avaient été administrées à des non-Bruxellois, essentiellement des travailleurs de première ligne (police, urgentistes, soignants, ?). "Après la révélation de fraudes massives de plusieurs milliers de Wallons et Flamands qui se seraient inscrits à Bruxelles en donnant de faux codes postaux, DéFI réclame une enquête pour déterminer avec précisément l'ampleur de cette fraude et la réalité de terrain", a déclaré Emmanuel De Bock. Selon celui-ci, à l'heure où on se rend compte que certaines communes accuseraient un retard et que des campagnes de prévention sont nécessaires, "les milliers de faux codes postaux encodés" sont de nature à remettre en cause les chiffres connus et transmis commune par commune. Pour Emmanuel De Bock, ce sont plus de 120 millions d'euros qui sont engagés actuellement au niveau de la Cocom, soit 100? par vacciné. Il est normal que la Région bruxelloise reçoive une compensation pour "l'effort de guerre solidaire" qu'elle a accompli pour les autres régions, et qui se monte à "près de 10 millions d'euros". Par la voix d'Emmanuel De Bock et de la députée bruxelloise Marie Nagy, DéFI réclame depuis plusieurs mois un tableau indicateur journalier rassemblant les chiffres de vaccination réels opérés en temps réels, centre par centre, commune par commune, tranche d'âge par tranche d'âge. La formation amarante estime "incroyable que Sciensano et le Fédéral se refusent à tout autre comptage que celui des domiciles des gens vaccinés alors que le comptage par lieu de vaccination permet d'objectiver l'efficacité réelle des Régions. Ainsi que de comptabiliser le nombre de Bruxellois qui se seraient fait vacciner en Wallonie et à Bruxelles". DéFi demande que sur base de ce comptage précis, la Région bruxelloise puisse recevoir les doses administrées compensatoires afin de continuer à vacciner sa population locale au même rythme que les autres Régions. (Belga)