Côte d'Ivoire/sénatoriales: écrasante victoire de la coalition malgré quelqus surprises

La coalition au pouvoir Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a logiquement remporté, en l'absence de l'opposition qui boycottait le scrutin, une écrasante victoire aux premières élections sénatoriales de Côte d'Ivoire, remportant 50 des 66 sièges en jeu.

Ce pointage a été réalisé par l'AFP à partir de l'annonce des résultats, circonscription par circonscription, par la Commission électorale indépendante (CEI). L'issue générale ne faisait pas de doute avec des listes du RHDP face à des indépendants. Une grosse surprise est toutefois venue de Bouaké, fief traditionnel du pouvoir et ancienne capitale de la rébellion qui soutenait le président Alassane Ouattara. Le RHDP y a été battu par la liste des indépendants qui récolte 157 voix contre 105 au RHDP. Le pouvoir paie sans doute là son incapacité à régler le problème des fréquentes mutineries récurrentes dans l'armée qui ont secoué le pays en 2017 et dont Bouaké était l'épicentre. Une claque pour le RHDP qui n'a donc pas convaincu ses propres élus de voter pour sa listes. "C'est la déception la plus totale. Nous n'avons pas compris comment certains ont pu nous lâcher pour aller voter pour les indépendants. C'est dur mais nous allons acceptons cette défaite, mais les conséquences risquent d'être graves" a reconnu Bazoumana Barro, conseiller municipal à Bouaké. "C'est la base qui vient de s'exprimer", s'est quant à lui félicité Christophe Koffi, membre du parti de Ouattara qui a soutenu la liste des indépendants, des dissidents. Le RHDP a aussi été battu dans une autre circonscription hautement symbolique, celle de Yamoussoukro, la capitale administrative, patrie de l'ancien président Felix Houphouet-Boigny dont le RHDP se réclame. A Abidjan, le RHDP n'a toutefois pas fait de détail, récoltant 100% des bulletins exprimés. L'opposition ainsi que la société civile avaient critiqué le scrutin et demandé son report, soulignant notamment que, l'opposition ayant boycotté les élections locales de 2013, il aurait été plus juste de tenir l'élection de ce premier Sénat après les élections locales qui doivent avoir lieu cette année également, à une date restant à fixer.