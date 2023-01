Coupe d'Espagne - Le FC Barcelone poussé à la prolongation par un club de D3

(Belga) Le FC Barcelone s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi, la Coupe d'Espagne de football. Il lui a toutefois fallu disputer trente minutes de prolongation avant de venir à bout 3-4 du CF Intercity, mercredi soir à Alicante. Les deux équipes étaient à égalité 3-3 après le temps réglementaire.

Araujo, dès la 4e minute, a placé le Barça aux commandes. Mais Soldevilla a égalisé (59e). A deux autres reprises les Catalans ont pris l'avance au marquoir grâce à Dembele (1-2, 66e) et Raphinha (2-3, 77e). Là encore, Intercity a répondu à chaque fois par l'inévitable Soldevilla (2-2, 74e et 3-3, 86e). Finalement, Fati a inscrit le but de la victoire du FC Barcelone à la 103e minute (3-4). (Belga)