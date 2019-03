Coupe du monde de biathlon - Le Norvégien Johannes Boe bat le recrod de victoires sur une saison

(Belga) Johannes Boe a remporté samedi la poursuite (12,5 km) lors de la manche finale de la Coupe du monde de biathlon. Avec cette 15e victoire cette saison, le Norvégien devient le seul détenteur de succès sur une saison. Vendredi, en gagnant le sprint, il avait égalé le record détenu depuis 2017 par Martin Fourcade.

Malgré trois fautes au tir, Boe a devancé de 13.9 son frère Tarjei Boe. L'Allemand Arnd Peiffer a pris la troisième place à 18.2. Déjà assuré de soulever le premier Gros Globe de cristal de sa carrière, Boe, 25 ans, s'adjuge aussi le Petit globe de la poursuite, qui s'ajoute à ceux de l'Individuel et du sprint. Il reste en course pour remporter celui de la mass start. En cas de succès, il s'offrirait un magnifique Grand Chelem réussi à quatre reprises par Martin Fourcade (2013, 2016, 2017, 2018). Boe a aussi survolé les Championnats du monde à Ostersund cette saison avec quatre médailles d'or (relais mixte, sprint, relais simple mixte, relais) et une d'argent en poursuite. La dernière épreuve de la saison, la mass start est programmée dimanche. Cette dernière étape de la Coupe du monde se tient sans Martin Fourcade. Le septuple vainqueur du Gros Globe de cristal a préféré mettre prématurément fin à sa saison après un hiver très délicat et des Championnats du monde bouclés sans médaille, une première depuis 2009. Respectivement 84e et 85e du sprint, Thierry Langer et Florent Claude n'ont pas pris part à la poursuite, réservée aux 60 premiers de l'épreuve de vendredi. (Belga)