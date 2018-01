Coupe du monde de bobsleigh - Les Belges se classent 15es et 18es à Königssee

(Belga) Elfje Willemsen et Shana Vanhaen ont terminé à la quinzième place la dernière manche de la Coupe du monde de bobsleigh, samedi, à Königssee, en Allemagne. L'autre équipage belge, formé par An Vannieuwenhuyse et Nel Paulissen, s'est classé 18e.

Willemsen et Vanhaen ont signé un temps total à l'issue des deux manches de 1:42.66. Elles pointent à 1.31 des Allemandes Stephanie Schneider et Annika Drazek, victorieuses en 1:41.35. Les Canadiennes Kaillie Humphries et Phylicia George ont pris la deuxième place à 0.29. Les Américaines Elana Meyers Taylor et Lauren Gibbs complètent le podium à 0.32. Vannieuwenhuyse et Paulissen ont bouclé les deux tours en 1:43.13, ce qui les placent en 18e position sur 22 duos. Au classement final de la Coupe du monde, Kaillie Humphries totalise 1.631 points après les 8 manches. La championne olympique canadienne, deuxième l'an passé derrière Jamie Greubel Poser, décroche un quatrième sacre, après 2013, 2014 et 2016. Elle devance Elana Meyers Taylor (1.591 points) et l'Allemande Mariama Jamanka (1.538 points). Greubel Poser échoue au pied du podium (1.493). Elfje Willemsen termine 11e (1.020 points), An Vannieuwenhuyse est 16e (780 points). (Belga)