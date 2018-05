Coupe du monde de Kayak Sprint - Artuur Peters remporte sa demi-finale en K1 500m et se qualifie pour la finale

(Belga) Artuur Peters s'est brillamment hissé en finale du K1 500m samedi à Szeged, en Hongrie, où se dispute la 1e manche de la Coupe du monde de Kayak sprint. Le double vice-champion du monde espoirs a en effet remporté sa demi-finale en devançant l'Australien Murray Steward qui l'avait battu samedi matin en demi-finale du 1000m.

Peters a conclu son effort avec 4/10es d'avance sur Steward et plus d'une seconde sur le Français Etienne Hubert. Dimanche à 12h31, Peters disputera donc la finale A à laquelle il accède avec le 5e temps des neuf finalistes. Messieurs seniors. K1 500m: demi-finales, quatre courses, 36 participants, les deux premiers de chaque demi-finale et le meilleur troisième se qualifient pour la finale. 1. Artuur Peters (Bel) 1:38.159 2. Murray Stewart (Aus) 1:38.559 3. Etienne Hubert (Fra) 1:39.476 4. Dorian Kliczkowski (Pol) 1:41.115 5. Martin Nathell (Suè) 1:41.531 6. Andri Summermatter (Sui) 1:42.020 7. Mirnazim Javadov (Aze) 1:42.237 8. Karim Abdelsamie (Égy) 1:42.592 9. Patrik Szálé (Sui) 1:43.837 . (Belga)