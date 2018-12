Coupe du monde hockey - La Ville de Bruxelles invite à venir fêter les Red Lions mardi midi sur la Grand Place

(Belga) Les Red Lions, champions du monde de hockey en Inde dimanche, seront de retour mardi matin sur le sol belge. Il seront ensuite reçu à l'Hôtel de Ville de Bruxelles où ils auront droit à une apparition sur le balcon, à l'instar de ce à quoi on eu droit les Diables Rouges cet été encore, après leur troisième place à la Coupe du monde de football.

Les joueurs belges ont a remporté la Coupe du monde de hockey en battant les Pays-Bas en finale, 3 à 2 aux shoot-out, dimanche à Bhubaneswar (Inde). La délégation belge atterrira vers 6h30 mardi matin à Brussels Airport. Après un premier bain de foule et des retrouvailles familiales, ils prendront ensuite rapidement la direction du centre de la capitale où les attendront notamment les édiles locaux. Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, et son échevin des Sports, Benoît Hellings, ont twitté presque ensemble pour l'annoncer. "C'est officiel: la ville de Bruxelles fêtera avec tou.te.s les Belges et surtout les Belgian Red Lions eux-mêmes leur fantastique victoire sur la Grand-Place, ce mardi 18/12 à midi!", a fait savoir Benoît Hellings. "Super heureux d'accueillir Les Red Lions, nos nouveaux champions du monde de hockey sur le balcon de l'hôtel de Ville de Bruxelles (...) On vous attend nombreux pour les accueillir", a confirmé Philippe Close quelques instants plus tard. "Nous devons encore organiser la journée, mais après leur arrivée, ils seront reçu sans doute vers 11h00 avant de saluer leurs supporters depuis le balcon de l'Hôtel de Ville", a précisé Philippe Close à Belga. Ils devraient s'entretenir avec la presse belge avant d'apparaître au balcon. "J'invite vraiment un maximum de monde à rejoindre la Grand-Place. C'est quelque chose d'unique ce premier titre de champion du monde pour le hockey", insiste le bourgmestre pour qui s'était une évidence d'organiser quelque chose. "Le hockey est en plein boum, ce sport draine de plus en plus de monde et ce que les Red Lions ont fait à une grande portée". Le sport sera donc une nouvelle fois à l'honneur sur le plus grand balcon de la Grand Place. "C'est une belle année effectivement pour le balcon de l'Hôtel de Ville après la réception des Diables pour leur 3e en Coupe du monde. Ils y étaient déjà en 1986, puis il y a eu Justine Henin après sa première victoire en Grand Chelem (en 2003, ndlr). Cela montre que le sport peut rassembler et provoque une belle ferveur. J'invite vraiment tous les Belges, surtout dans les circonstances actuelles, pour montrer qu'ils sont unis". (Belga)