Coups de feu tirés en l'air lors d'un mariage turc à Marchienne-au-Pont

(Belga) Un invité d'un mariage qui se déroulait à Marchienne-au-Pont (Charleroi) a tiré plusieurs coups de feu en l'air tout en circulant en voiture, ce samedi après-midi. Il a été intercepté par la police qui a saisi son arme et son véhicule.

La police locale de Charleroi est intervenue en force, ce samedi, dans la rue du Lieutenant Général Gillain à Marchienne-au-Pont, confirme le porte-parole de la zone. Plusieurs coups de feu avaient été signalés par des témoins. Un homme, invité à un mariage turc, avait, comme le veut la tradition, tiré à plusieurs reprises en l'air pour célébrer la noce. Et ce, tout en circulant à bord de son véhicule. Plusieurs combis de police ont rapidement cerné le quartier et la salle où se tenait la fête. Le tireur a été ramené au poste pour audition. Son arme et sa voiture ont été saisies. (Belga)