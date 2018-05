Courcelles : trois bâtiments en feu à la suite d'une explosion

(Belga) Une explosion a soufflé une ancienne pharmacie de Courcelles, dans la nuit de lundi à mardi. Le feu s'est propagé à un café et un bâtiment voisins. Une personne légèrement intoxiquée a été transportée en milieu hospitalier.

Les faits sont survenus vers 04h00 sur la place Franklin Roosevelt à Courcelles, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Une explosion s'est produite au sein d'une pharmacie en cessation d'activités qui abritait toujours un stock de bonbonnes d'oxygène. Celle-ci a soufflé les vitres du commerce, déclenchant un violent incendie et faisant trembler le quartier. Les flammes se sont rapidement propagées à l'ensemble du bâtiment, mais également au café "Le Coq courcellois", ainsi qu'à une habitation voisine. Le foyer se situant à l'arrière, là où les trois bâtiments sont imbriqués, les homes du feu ont éprouvé quelques difficultés d'accès. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur les lieux avec deux équipes, soit une vingtaine d'hommes, et se sont rendus maîtres du brasier. Les dégâts matériels sont importants et une personne légèrement intoxiquée a été transportée en milieu hospitalier. La police locale de la zone des Trieux s'est chargée du constat d'usage, ainsi que de couper la circulation le temps des opérations. (Belga)