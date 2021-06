Covid-19: trois milliards de doses de vaccins administrées dans le monde

(Belga) Plus de trois milliards de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage de l'AFP réalisé mardi à 11H00 HB à partir de sources officielles.

Alors que le premier milliard avait été atteint 20 semaines après le début des premières campagnes de vaccination de masse en décembre et le deuxième milliard en 6 semaines, il a fallu moins de 4 semaines pour atteindre ce troisième milliard. Quelque 40% des doses administrées dans le monde (1,2 milliard) l'ont été en Chine. L'Inde (329 millions) et les Etats-Unis (324 millions) complètent le podium. Mais rapporté à la population, parmi les pays de plus d'un million d'habitants, c'est au Proche-Orient que se trouvent les champions de la vaccination : les Émirats arabes unis (153 doses pour 100 habitants), le Bahreïn (124) et Israël (124). Ces pays approchent ou dépassent les 60% de population complètement vaccinée. Suivent dans le peloton de tête le Chili (118 doses pour 100 habitants), le Royaume-Uni (113), la Mongolie (111), l'Uruguay (110), la Hongrie (107), le Qatar (107), les États-Unis (98). Ces pays ont complètement vacciné environ la moitié de leur population (entre 46% et 54%). Quant à l'Union européenne, elle a administré 357 millions de doses à 50% de sa population. Quelque 32% des habitants du bloc sont complètement vaccinés. Malte, plus petit pays de l'Union, est de très loin le plus avancé, avec plus de 70% de sa population complètement vaccinée. Les pays les plus peuplés de l'UE - Allemagne, France, Italie, Espagne - gravitent autour de la moyenne, avec environ un tiers de leur population complètement vaccinée. Si la plupart des pays pauvres ont désormais commencé à vacciner, principalement grâce au mécanisme Covax (OMS, alliance Gavi et coalition Cepi), la vaccination anti-Covid reste marquée par de fortes inégalités: les pays à "revenu élevé" (au sens de la Banque mondiale) ont administré en moyenne 79 doses pour 100 habitants, contre une seule dose dans les pays à "faible revenu". Cinq pays n'ont toujours pas démarré leur campagne: la Tanzanie, le Burundi, l'Érythrée, Haïti et la Corée du Nord. Malgré les polémiques dont il a fait l'objet, le vaccin d'AstraZeneca/Oxford, administré dans près de 80% des pays et territoires qui vaccinent (au moins 171 sur 216), est le plus diffusé dans le monde, devant ses concurrents élaborés par Pfizer/BioNTech (au moins 102, 47%), Sinopharm et Moderna (au moins 48 pays, 22%), Spoutnik V (au moins 41, 19%), Johnson & Johnson (au moins 31, 14%) et Sinovac (au moins 24, 11%). (Belga)