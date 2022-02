Covid Safe Ticket: les deux scénarios selon le ministre de la Santé

Après la comité de concertation de ce vendredi, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke s'est exprimé sur l'avenir du Covid Safe Ticket (CST). Il y a selon lui deux possibilités pour le prochain mois.

Il s'est d'abord exprimé sur le CST durant la conférence de presse. "Je n'ai pas de date précise mais à partir de début mars, pour les adultes, le CST ne sera vert que si vous avez reçu la troisième dose", a-t-il dit. "Pour l'utilisation à l'intérieur du pays, il faudra donc avoir reçu le booster pour avoir l'écran vert à moins que vous ayez reçu la première dose il y a moins de 5 mois"

Frank Vandenbroucke a expliqué ce choix. "Nous croyons qu'il faut un instrument consistant et cohérent", a-t-il avancé. "La vaccination doit être renforcée par le booster. Si aujourd'hui on peut passer au code orange, c'est parce que les gens ont fait le booster".

La fin du CST en mars avec le code jaune?



À la sortie de la conférence de presse, le ministre de la Santé a été interrogé par notre journaliste sur la possibilité du passage en code jaune en mars et l'utilisation du CST. "Si la situation dans les hôpitaux le permet, nous passerons au code jaune", a-t-il indiqué. "J'espère le plus tôt possible mais pas si les chiffres ne le permettent pas." Un code jaune supprimerait le Covid Safe Ticket. "C'est convenu par la discipline du baromètre," a poursuivi le ministre. "Au code orange, le CST est d'application. On ne l'utilisera plus au code jaune."

Bref, d'après les déclarations de Frank Vandenbroucke, le CST restera d'application en mars si le code orange est maintenu. En revanche, il sera suspendu si la situation sanitaire permet de passer en code jaune.



Peut-on dire qu'on rentre dans un vrai déconfinement? "Pas encore, ce sont des assouplissements prudents. Pas par pas", a répondu le ministre.