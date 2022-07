Crise au sein du gouvernement britannique - Boris Johnson laissera au prochain Premier ministre les "décisions budgétaires majeures"

(Belga) Le Premier ministre britannique Boris Johnson a assuré jeudi qu'il laisserait à son successeur les "décisions budgétaires majeures", a annoncé Downing Street quelques heures après l'annonce qu'il allait quitter ses fonctions.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, Boris Johnson a souligné qu'il ne chercherait pas d'ici son départ à mettre en oeuvre de nouvelles politiques ou des changements de cap majeurs. "Il a déclaré que les décisions budgétaires majeures devraient être laissées au prochain Premier ministre", selon un communiqué de Downing Street. Entre l'inflation à des niveaux records, les aides au coût de la vie, les risques de récession ou encore les conséquences à n'en plus finir du Brexit, le successeur de M. Johnson héritera de dossiers économiques épineux. Il devra aussi faire face aux appels, émanant de son propre camp conservateur, à baisser les impôts pour les particuliers comme pour les entreprises, après une récente hausse des prélèvements sociaux et une augmentation de l'impôt sur les sociétés prévue l'an prochain. Pour autant, "l'impact du départ de M. Johnson sur la position du Royaume-Uni à l'égard du Brexit et les perspectives de l'économie britannique devraient être modestes", prévoit Kieran Tompkins, de Capital Economics. Après la démission de Theresa May en 2019 "toute la question d'un Brexit dur ou pas était en jeu", mais il ne s'agit plus à présent "que d'ajustements à la mise en oeuvre" de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, selon lui. (Belga)