Crise de l'accueil - La Défense va venir à l'aide de Fedasil

(Belga) L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) devrait recevoir une aide de la Défense pour faire face à la crise de l'accueil qu'elle affronte, a indiqué jeudi soir le cabinet de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, confirmant des informations de presse.

L'objectif est de créer 500 nouvelles places d'accueil pour le 1er novembre et encore un millier d'autres, pour le 1er décembre - soit 1.500 places en tout, a indiqué un porte-parole de la ministre à l'agence Belga au lendemain d'un conseil ministériel restreint ("kern") consacré à cette crise. Ces 1.500 places seront créées a priori dans des casernes militaires - même si les infrastructures encore disponibles sont limitées, selon la Défense -, dans celles de la Protection civile (qui dépend du SPF Intérieur) et dans des bâtiments de la Régie des bâtiments. Selon L'Echo et La Libre Belgique, la Défense va aussi mettre en place une cellule de planification afin de développer des solutions structurelles dans le domaine des infrastructures. "On va aider Fedasil à régler ses problèmes structurels d'infrastructures", a indiqué le cabinet de Mme Dedonder (PS), cité par La Libre Belgique, qui souligne que l'armée va former Fedasil à cette tâche de planification pour qu'elle puisse à l'avenir assumer elle-même ce rôle en situation d'urgence. (Belga)