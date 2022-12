Crise de l'accueil - Les Engagés appellent à un rassemblement devant le siège de l'Open VLD

(Belga) Les Engagés ont lancé, samedi, un appel à un rassemblement dimanche à 18h00 devant le siège bruxellois de l'Open VLD, parti du Premier ministre, Alexander de Croo. Cette action vise à dénoncer la problématique de la crise de l'accueil à laquelle est actuellement confrontée la Belgique.

Le parti dénonce un gouvernement qui "après des mois et malgré 5000 condamnations, laisse encore des gens dormir dehors par -6C°". La problématique concerne tout particulièrement les demandeurs d'asile. Selon les Engagés, il est impératif que le Premier ministre joue "son rôle de chef d'équipe en demandant à chaque ministre du gouvernement de venir avec des solutions concrètes". Les formations politiques pourraient chacune participer à l'amélioration de la situation en mettant a disposition des bâtiments appartenant à l'État fédéral ou encore en mobilisant des militaires pour porter secours et rendre disponible de plus nombreuses places, ajoute le parti. Un rassemblement aura donc lieu dimanche à partir de 18h00 devant le siège de l'Open VLD à Bruxelles en présence de plusieurs députés des Engagés. Ceux-ci invitent "toutes les personnes choquées face à cette violation flagrante de l'État de droit et de la dignité humaine" à se joindre à l'action. (Belga)