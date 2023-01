Crise de l'accueil - Quelque 150 demandeurs d'asile ont quitté le squat du Palais des droits

(Belga) Quelque 150 demandeurs d'asile qui se trouvaient au Palais des droits à Schaerbeek ont été transférés dans des centres d'accueil du réseau de Fedasil, a indiqué jeudi la secrétaire d'État à l'Asile, Nicole de Moor, en réponse à de nombreuses questions à la Chambre. D'ici la fin de la semaine, ils devraient être 200 à avoir été emmenés hors ce squat où vivent plusieurs centaines de personnes dans des conditions déplorables.

Dans cet endroit, se trouvent des demandeurs d'une protection internationale et des sans-abri. Fedasil doit donc identifier qui sont les demandeurs se trouvant au Palais des droits. Pour ce faire, l'agence fédérale en charge de l'asile œuvre depuis un certain temps avec des organisations sur le terrain et des avocats. Fedasil a également contacté à plusieurs reprises une personne qui s'est présentée dans les médias comme responsable du bâtiment et dit avoir une liste de 500 noms. "Fedasil aurait pu utiliser cette liste pour déterminer qui a droit à une place d'accueil. Mais malgré plusieurs demandes, cette liste n'a pas été remise", a expliqué Mme de Moor. Depuis ce jeudi, la Région bruxelloise et le Samusocial organisent leur propre screening, en collaboration avec Fedasil, afin de vérifier qui séjourne dans le bâtiment, a-t-elle ajouté en évoquant également la "coopération constructive" avec le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort. La tâche prendra encore du temps. Le réseau d'accueil est sous pression et la priorité est accordée aux familles avec enfants. (Belga)