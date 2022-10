Crise de l’énergie: la ministre Lalieux appelle les travailleurs en difficulté à pousser les portes des CPAS

La ministre des Pensions, Karine Lalieux, était l’invitée de la matinale de Bel RTL. Interrogée par Fabrice Grosfilley, la ministre appelle toutes les personnes en difficulté face à l’augmentation des coûts de l’énergie à pousser la porte des CPAS, centre public d’aide social.

Le constat est là : de plus en plus de foyers ont du mal à joindre les deux bouts, il ne s’agit pas seulement de personnes précarisées mais aussi de travailleurs. La ministre rappelle à cet égard l’aide débloquée par le fédéral pour payer les factures de gaz et d’électricité, à savoir un peu moins de 1.000 euros de novembre 2022 à mars 2013.



Elle exhorte également les familles en difficulté, à pousser les portes des CPAS, même si c’est compliqué parce qu’elles ont des revenus "et n’ont jamais demandé d’aide".



Le fonds gaz et électricité des CPAS a été revalorisé à hauteur de 72 millions d’euros, dès cet été, pour être à côté de chaque citoyen, même s’il a des revenus en tant que salarié ou indépendant.



Karine Lalieux prend un exemple : un citoyen qui a une facture de régularisation de 5.000 euros, alors que les revenus de la famille sont de 3.000 euros. "On sait qu’il ne saura pas payer, on ne veut pas qu’il se surendette. Alors on lui dit de se rendre dans un CPAS, je sais que c’est difficile, mais c’est pour mieux rebondir". L’objectif, dit-elle, est d’éviter "de faire des nouveaux pauvres".