Crise de l’énergie: Oui à des aides wallonnes mais sans nouvel endettement, plaide le ministre de l’Economie

Willy Borsus, le vice-président et ministre de l’Economie du gouvernement wallon, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley, il est revenu sur les différentes aides qui pourraient être prises pour aider les entreprises et les ménages wallons face à la crise de l’énergie.



Les employeurs souhaiteraient pouvoir disposer du chômage économique et du droit passerelle, un peu comment pendant la crise covid. Pour le ministre de l’Economie, ce serait techniquement possible mais "de manière plus ciblée". Il ajoute en outre que c’est du ressort du fédéral et rappelle qu’il faudra régler la question du financement, par exemple au moyen "d’une contribution exceptionnelle de crise pour capter les surprofits réalisés par les producteurs d’énergie".



Le vice-président du gouvernement wallon plaide également pour la prise de mesures d’aides au niveau régional : "Ce que l’on peut envisager, c’est d’aller rechercher des ressources dans le plan de relance ou dans des crédits non utilisés, comme il s’agit à nouveau d’une situation de crise, et dire ces dépenses ne sont plus prioritaires et nous les affectons concrètement au soutien de nos concitoyens et de nos entreprises". Willy Borsus précise son idée : "Je pense qu’endetter à nouveau la région wallonne n’est pas la piste à utiliser, parce que l’endettement d’aujourd’hui, ce sont les impôts de demain. Si c’est pour créer de nouvelles difficultés pour répondre à celles d’aujourd’hui, ce ne serait vraiment pas la bonne décision".



Ces mesures d’aides wallonnes des ménages et des entreprises les plus touchés par la crise devront se faire dans le cadre des compétences régionales et elles viendront donc en complément des aides fédérales, et européennes le cas échéant. Les propositions seront débattues au niveau wallon dans les prochains jours.