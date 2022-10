Crise énergétique - L'aide aux indépendants fixée cette semaine en Wallonie - un air connu, selon Les Engagés

(Belga) Le soutien que la Wallonie entend apporter aux indépendants pour faire face à la crise énergétique "sera fixé budgétairement, en ce compris ses modalités, cette semaine par le gouvernement", a assuré le ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus, mardi soir en commission du parlement régional.

"J'ai déposé un certain nombre de propositions sur la table du gouvernement qui les examine en urgence", a ajouté le ministre. Mais cette déclaration a un air de "déjà entendu" pour l'opposition, Les Engagés en tête. "Il faut que Willy Borsus arrête les promesses et passe à l'action", a ainsi réagi le chef de groupe des centristes au parlement wallon, François Desquesnes. "Le 21 septembre, il avait déjà assuré avoir fait des propositions, ce qu'il a aussi répété la semaine dernière. Nous sommes le 4 octobre et il n'y a toujours rien alors que les indépendants - boulangers, bouchers, fromagers,... - sont dans une situation intenable", a-t-il rappelé. "Aider directement les entreprises en difficultés, c'est une responsabilité régionale. Le gouvernement wallon ne peut plus se retrancher derrière l'Europe ou le fédéral. C'est aujourd'hui que les indépendants ont besoin d'aide. Il faut des décisions effectives dans des délais extrêmement brefs", a poursuivi le chef de file des Engagés en plaidant notamment pour une réaffectation structurelle des budgets actuellement alloués aux "mesures gadgets" dans le plan de relance. Ce dernier point a sans aucun doute été abordé lors des discussions budgétaires toujours en cours. "Certaines mesures pouvaient paraître pertinentes jusqu'en décembre. Aujourd'hui, on peut toutefois considérer que l'urgence est ailleurs", a reconnu le ministre Borsus. "Cette crise est différente de celle du covid. Ici, on a une situation transversale et variable. On n'aura donc pas d'aide sectorialisée par code NACE", a-t-il enfin souligné. (Belga)