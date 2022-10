Crise énergétique - La Flandre ne veut éteindre l'éclairage public que si la sécurité routière est garantie

(Belga) La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Lydia Peeters (Open Vld), ne souhaite éteindre l'éclairage public que si cela est conforme à la sécurité routière, a-t-elle déclaré jeudi en commission du Parlement régional. Selon elle, "la sécurité passe toujours en premier lieu."

La ministre Peeters assure avoir déjà reçu plusieurs questions à propos l'extinction de l'éclairage public dans un contexte d'économies d'énergie. Elle a souligné jeudi qu'elle ne voulait pas éteindre les lumières le long des routes gérées par l'Agence des routes et de la circulation (AWV) sans que la sécurité routière ne soit prise en compte. "Nous n'allons donc pas simplement éteindre tous les éclairages. Les routes régionales ont une intensité de trafic élevée. De plus, le trafic motorisé entre souvent en contact avec les modes actifs. La sécurité passe toujours en premier lieu", a assuré Lydia Peeters. "Le principe de nos routes régionales est essentiellement le même que sur les autoroutes: 'éteindre si possible, éclairer si nécessaire'. Personne ne veut laisser sa fille ou son fils faire du vélo ou pédaler le long d'une route régionale non éclairée." (Belga)