Crise énergétique: le gouvernement fédéral se réunit pour discuter de nouvelles mesures

Le cabinet restreint (kern) du gouvernement fédéral se réunira une nouvelle fois vendredi pour discuter des mesures à prendre pour alléger les factures énergétiques des ménages et des entreprises, alors que les ministres européens de l'Énergie se voient dans la matinée.

Cette semaine, l'exécutif a reçu les partenaires sociaux, patrons lundi et syndicats mercredi. Ceux-ci ont pressé le gouvernement d'agir. Un premier kern s'est tenu mardi soir. Au sein de la coalition Vivaldi, chacun avance ses idées, y compris le Premier ministre Alexander De Croo. Selon De Tijd, le chef du gouvernement a mis sur la table mardi une proposition visant à fournir un forfait de base pour le gaz.

Dans cette hypothèse, le consommateur payerait un prix fixe pour une consommation de gaz de base. Et ceux qui consommeraient plus, payeraient plus. L'intention est d'élaborer système simple, afin d'accorder cette possibilité avant le début de l'hiver.

Avoir "quelque chose de prêt"

Certaines des discussions lors du kern précédent ont porté sur les mesures à prendre pour les personnes qui ne bénéficient pas du tarif social. Le point est pour l'instant reparti en inter-cabinets. La définition des bénéficiaires et du montant sont en discussion.

L'intention est d'avoir "quelque chose" de prêt si la réponse de l'Europe s'avère insuffisante. Mais le gouvernement a décidé d'abord d'attendre de voir ce que l'Europe allait faire.

De son côté, le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME David Clarinval a indiqué dans L'Avenir avoir déposé au kern de mardi son plan d'action, admettant que tout ne sera pas mis en oeuvre.

Le ministre parle notamment de possibilités d'agir au niveau des accises ou encore d'une forme de tarif social qui viserait les petites et moyennes entreprises. Febelfin, qui représente le secteur financier, a annoncé quant à elle une mesure concernant le remboursement des prêts hypothécaires. Pour plusieurs ministres du gouvernement, il s'agit là d'un pas en avant mais encore insuffisant.