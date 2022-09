Crise énergétique - Le non redémarrage de Nord Stream 1 n'a pas d'impact sur l'approvisionnement en Belgique

(Belga) L'échec du redémarrage du gazoduc Nord Stream 1 - le principal gazoduc d'approvisionnement en gaz russe pour l'Europe - n'aura pas d'impact sur l'approvisionnement de la Belgique, assure-t-on au cabinet de la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen).

Le groupe russe Gazprom a annoncé vendredi soir que Nord Stream 1 ne redémarrera pas samedi après la fin des travaux de maintenance. Selon l'entreprise, une fuite d'huile a été découverte. La situation est suivie de près, a indiqué le cabinet de la ministre Van der Straeten. Il n'y a pas d'impact sur l'approvisionnement belge en gaz. "Le stock de gaz à Loenhout sera constitué à 90% d'ici quelques jours, en avance sur le calendrier. La Belgique continue à faire transiter un maximum de gaz vers l'Allemagne et les Pays-Bas en particulier". Chez Fluxys également, on affirme qu'il n'y a pas d'impact direct. La Belgique n'a plus importé de gaz naturel depuis l'Allemagne depuis des mois. La Norvège est notre principal fournisseur de gaz naturel. Un gazoduc sous-marin - Zeepipe - relie Zeebrugge aux champs gaziers norvégiens. La Belgique importe également du GNL via les ports de Zeebrugge et Dunkerque. Les négociants en gaz s'attendent à ce que l'arrêt prolongé de Nord Stream I entraîne une nouvelle hausse des prix lundi, sans toutefois atteindre de nouveaux records. (Belga)