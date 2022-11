Crise énergétique - Wallonie: plus de 32 millions pour un coup de pouce aux secteurs Santé et Action sociale

(Belga) Le gouvernement wallon a validé vendredi la mobilisation de 32,6 millions d'euros pour soutenir les collectivités de soins et structures d'hébergement social face à la crise énergétique et aux frais qu'elle entraîne. L'enveloppe est répartie sur plusieurs mesures qui visent aussi bien les établissements pour personnes âgées que les hébergements ou accueils de jour pour femmes victimes de violences, personnes handicapées, sans-abris ou autres. Les secteurs de la santé et de l'action sociale dans leur globalité sont concernés, selon une communication du cabinet de la ministre wallonne de la Santé et de l'Action sociale, Christie Morreale.

D'ici la fin de l'année, les maisons de repos et structures d'hébergement ou d'accueil recevront 450 euros par place résidentielle et 150 euros par place d'accueil de jour. Le personnel des services d'aide aux familles et aux aînés (aides familiales, gardes à domicile, etc.) et celui des "services ambulatoires" pour les personnes handicapées, devant faire de nombreux déplacements, recevront pour leur part 300 euros par équivalent temps plein. Tous les services du social et de la santé qui se déplacent vers les familles et les personnes nécessitant assistance recevront aussi 1.000 euros par service. Selon le cabinet de la ministre Morreale, cela concerne 17.000 travailleurs et 2.500 organismes. (Belga)