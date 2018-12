Crise gouvernementale: Charles Michel est chez le Roi pour annoncer la recomposition du gouvernement

"Le Premier ministre Charles Michel se trouve dimanche matin chez le Roi pour annoncer la recomposition du gouvernement après le choix des ministre N-VA de quitter le gouvernement", a indiqué le vice-premier ministre MR Didier Reynders.

"On continue avec un gouvernement en constatant un départ que je regrette. Vous savez quand les Britanniques choisissent de quitter l'Europe,je le regrette. Quand la N-VA décide de quitter le gouvernement, c'est regrettable dans la situation actuelle. On va remplacer les ministres N-VA et continuer avec un gouvernement orange-bleu", a affirmé Didier Reynders au micro de notre journaliste Loïc Parmentier. Avant d'ajouter: "Vous allez constater très clairement qu'il y a un gouvernement qui est recomposé. Le Premier ministre est chez le Roi actuellement, c'est logique, c'est le processus constitutionnel".



Un conseil des ministres, le premier sans les ministres N-VA, se tiendra dans la foulée. Plusieurs observateurs s'interrogeaient dimanche sur l'opportunité de révoquer les ministres N-VA après leur choix de quitter le gouvernement si celui-ci persistait à approuver le pacte de Marrakech.



